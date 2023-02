Personeel Ziekenhuis Gelderse Vallei maakt zich op voor acties: ‘Het duurt al veel te lang’

Een provincie die bepaalt waar de windmolens moeten komen? ‘Onzin dat dit de enige mogelijk­heid is’

Het hing al even boven de markt, maar nu is het zover: de provincie neemt het heft in handen, en gaat nu zélf onderzoek doen naar de komst van windmolens. Een klap voor met name Bunschoten, Eemnes, Baarn en Leusden, waar de lokale politiek zich fel verzet tegen de komst van de windturbines. Hoe is het nieuws daar geland, en kunnen deze gemeenten nog iets tegen dit besluit doen?