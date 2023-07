Persoon gewond bij botsing tussen auto en trekker in Lunteren

kunst in de vallei Femke Jurrissen hackte oude breimachi­ne en maakt er nu kunst mee: ‘Voorlopig ben ik nog niet uitge­speeld’

Met breien had kunstenares Femke Jurrissen (27) helemaal niks. Toch exposeert ze in Galerie Cultura in Ede breiwerken die ze maakte door eigenhandig een oude breimachine te hacken.