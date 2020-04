Persoon gewond na val van grote hoogte in Ede; hulpdiensten massaal aanwezig

interview Gepeste Deborah strijdt nu in missverkie­zing: ‘Ik zeg elke dag tegen m'n spiegel­beeld dat ik mooi ben’

17 april EDE - De finaleronde is al twee keer uitgesteld door corona, maar in augustus moet het er dan echt van komen. Dan strijdt Deborah Buhendwa (18) om de titel Miss Beauty of Gelderland. De in Tanzania geboren Edese werd in het verleden gepest vanwege haar huidskleur, maar voelt zich nu zelfverzekerder dan ooit.