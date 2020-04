Persoon gewond na val van steiger Ede; traumaheli opgeroepen

Dat bevestigt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 10.30 uur. Het is onduidelijk of het slachtoffer een schilder of bewoner is. Ook is niet bekend of het om een man of vrouw gaat. De persoon zou van een meter of vier naar beneden zijn gevallen.



Op het Nijverheidsplein waren zaterdagochtend minimaal twee ambulances en vier politieauto's aanwezig. Ook de traumahelikopter, met daarin het Mobiel Medisch Team (MMT) kwam ter plaatse.



Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.