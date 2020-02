Persoon gewond op bouwplaats in Ede

Brandweer rukt uit voor rook in pand poelier

1 februari EDERVEEN - Een vastgelopen machine is er waarschijnlijk de oorzaak van dat de brandweer zaterdagochtend vroeg is uitgerukt naar een poeliersbedrijf in Ederveen. De eigenaar zag rond 04.45 uur lichte rook in zijn bedrijf en belde de brandweer.