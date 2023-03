Persoon overleden bij zwaar ongeluk op A12, afrit bij Ede afgesloten

A­da-Loui­se uit Kesteren is pas 19, maar heeft nu al eigen interieur­stu­dio in Veenendaal: ‘Altijd van gedroomd’

Waar generatiegenoten nog studeren of peinzen over hun eerste echte baan, weet de jonge Ada-Louise Huisman al heel goed wat ze wil: ondernemen. Vrijdagmiddag opent de 19-jarige uit Kesteren haar eigen interieurstudio in Veenendaal.