Persoon raakt bekneld in auto na flinke botsing bij Ede

Reptielen verhuizen van kazerneter­rein naar voormalige camping

De zandhagedissen en hazelwormen die nu nog een leefgebied hebben op de Mauritskazerne verhuizen naar de voormalige camping De Braamhorst in het noordelijke buitengebied van Ede. Door alle ontwikkelingen rond het World Food Center op het kazerneterrein is het niet mogelijk om het huidige leefgebied van de reptielen in stand te houden.

8:00