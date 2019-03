Persoon van flat gevallen in Ede

vrijdaginterview Sietske past niet in een hokje: ‘Het is een soort van dubbel uit de kast komen’

9:31 EDE - Het was op een bankje in Duitsland dat Sietske Beiboer door haar tranen heen voor het eerst de conclusie durfde te trekken dat God niet bestond. Dat was een shock. Want God bepaalde tot die dag alles in haar leven. ,,Misschien was uitkomen voor de twijfels in mijn geloof wel lastiger dan uitkomen voor mijn geaardheid.’’