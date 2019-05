Pien uit Ede krijgt vijftien kinderen op bezoek op Moederdag: ‘Ik ben een gezegend mens’

Van der Hoff is een moeder voor velen. Ze kreeg vijf kinderen, adopteerde er later nog twee. Maar tientallen anderen zien haar ook als een moeder.

‘Biologische band niet te vervangen’

Samen met haar man George runt de Edese sinds 2009 tussen Ede en Lunteren een gezinshuis, een opvangplek voor kinderen die om wat voor reden dan ook niet bij hun biologische ouders kunnen wonen. Voor meer dan vijftig kinderen, waar ze in al die jaren voor zorgde, is ze ‘een soort moeder'.



Naast haar eigen dochter - de rest is al uit huis - zorgt ze fulltime voor acht kinderen tussen de 3 en 16 jaar, die niet van haar zijn. ,,De rol van hun moeder kan ik niet innemen. Nooit. De biologische band met je ouders is niet te vervangen. Dat wil ik ook niet. Mijn man en ik kunnen ze wel héél veel warmte bieden. 24 uur per dag. We proberen de gezinssituatie zoveel mogelijk na te bootsen.”