Pim Kok vaart graag naar het mooie eiland van zijn bijzondere zoon Jim: ‘Hij kan daar zo tevreden zijn’

Deze erfelijke aandoening doet zelden een belletje rinkelen. Pim Kok schreef het boek Welkom op de show! over de wereld van zijn jongste zoon.

Kunt u Jim eens omschrijven?

Pim Kok: ,,Jim is een vrolijke, blonde krullenbol van 16 jaar. Hij is 1,90 meter en heeft schoenmaat 49. Hij is een schat van een jongen. Het liefst staat hij in de supermarkt, zijn eigen supermarkt.

Op zijn kamer staat een toonbank met een echte kassa. Ik kom soms wel tien keer op een dag boodschappen bij hem doen. Koffie, rijst en chocolade. Alles is te koop. De kamer van Jim is in feite onze voorraadkast. ‘Vergeet uw pinpas niet’, zegt hij dan bij het afrekenen.

Quote Met name van zijn 4de tot zijn 10de liepen we tegen serieuze gedragspro­ble­men aan. Jim moest constant worden beziggehou­den. In die periode gooide hij uit frustratie thuis lampen kapot of op straat bloempot­ten van dorpsgeno­ten Pim Kok

Ik ben zelf nogal verstrooid, laat in de Albert Heijn geregeld mijn pasje in de pinautomaat zitten. Dat heeft Jim vaak genoeg zien gebeuren. Daar wijst hij mij zo fijntjes op. Het liefst zou hij het hele huis ombouwen tot een supermarkt. Hij heeft vaak kortingsacties. Zelfs een pak melk in onze koelkast is dan soms opeens alsnog afgeprijsd.”

De titel van uw boek ‘Welkom op de show!’ verwijst naar één van Jims andere topfascinaties, zoals u dat noemt.

,,Ik ben thuis al ontelbare keren te gast geweest in een topshow. Jim fungeert daarin als showmaster of artiest. Of allebei. En elke keer wordt er een liedje van meisjesgroep K3 gespeeld.

Jim kent alle songteksten en danspasjes uit zijn hoofd. FX’ers zijn hypermobiel. Hij beweegt heel goed en treedt graag op. Dat kan overal zijn. Een muurtje van sneeuw is voor hem direct een podium. Daar wordt hij vrolijk van en ik ook. ‘Welkom op de show!’, roept Jim dan vaak.”

Volledig scherm Cover boek Welkom op de Show van Pim Kok © Olivia Media