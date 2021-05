Plan voor 200 statushouders en 400 arbeidsmigranten op voormalig militair terrein in Deelen, gemeente Ede ‘welwillend’

Iconische fontein was stuk na vijftig jaar trouwe dienst, maar nu spuit-ie weer

10 mei EDE - De fontein was hét symbool van het Proosdijpark in Ede. Toen de blikvanger het begaf was dit zo’n groot gemis, dat wijkbewoners zelf geld wilden inzamelen om deze te repareren. Dat is niet meer nodig; de fontein in de Victoria Vesta-vijver spettert weer zoals voorheen, en dan ook nog eens energiezuinig.