Pleger shovel-aanslag persfotograaf Timothy heeft spijt: ‘Ik kreeg een waas voor de ogen’

Uitgestel­de Sons­beek-expositie in juli en augustus op 13 plekken in Arnhem en Hoge Veluwe

12 mei ARNHEM - De door corona uitgestelde editie van de Sonsbeek-beeldententoonstelling wordt alsnog gehouden. Van 2 juli tot en met 30 augustus is op dertien locaties in Arnhem en daarbuiten kunst te zien. Dat heeft de organisatie van ‘sonsbeek20→24 Force Times Distance – On Labour and its Sonic Ecologies’ woensdag bekend gemaakt.