Plofkraak bij pinautomaat Lunteren

Als het druk wordt in Binnenveld gaan sluiprou­tes dicht

7:02 WAGENINGEN/RHENEN - Als het komend najaar te druk wordt op de sluiproutes in Het Binnenveld gaan daar wellicht ook wegen dicht. Gevreesd wordt voor grote drukte in het landelijk gebied wanneer de N225 van Wageningen naar Rhenen afgesloten is vanwege zes weken werk aan de weg.