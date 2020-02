Pluimveehouders uit Gelderse Vallei blij met ophokplicht: ‘Uitbraak vogelgriep moeten we voorkomen’

De maatregel moet voorkomen dat de vogelgriep, die onder meer is aangetroffen in Duitsland, overslaat naar Nederland. ,,Veel pluimveehouders in de Gelderse Vallei hebben de uitbraak van vogelpest in 2003 nog vers in het geheugen. Dat was een heel heftige periode. Een herhaling daarvan moeten we zien te voorkomen. Daarom ben ik heel blij met de ophokplicht’’, zegt Gina van Elten, pluimveehouder uit Barneveld en vicevoorzitter van LTO Gelderse Vallei.