Pluryn-topman Karel Verweij wil rust rond de Hoenderloo Groep: ‘Wij liggen voortdurend onder een vergrootglas’

Ik heb de indruk dat u niet blij bent met het onderzoek van de Kinderombudsman.

,,Dit is niet het goede moment om met een onderzoek te komen. We zitten halverwege het proces. Zoiets is nu niet in het belang van de kinderen. Daar ben ik heel stellig in. Dat heb ik de Kinderombudsman ook meegegeven. Waarom ze dit onderzoek heeft doorgezet? Daar kun je naar gissen. Het genereert veel onrust. Bij ouders, bij kinderen, bij medewerkers. Wij liggen al een halfjaar onder het vergrootglas van alles en iedereen, ook van de media. Wat we nu willen, is rust. Om ons werk te kunnen doen en een goede plek te zoeken voor de jongeren.”