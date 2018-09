Politie betrapt Edese pyromaan (37) na reeks brandstichtingen

Bewoners 'not amused': toch fietstun­nel voor de deur

9:08 EDE - Twee jaar lang hebben ze gesproken met de gemeente over een goed alternatief voor een fietstunnel dwars door hun straat. Na acht bijeenkomsten en een intensief traject staan de bewoners van de Oude Bennekomseweg in Ede met lege handen. In hun straat komt toch een tunnelbak te liggen. ,,We zijn, voorzichtig gesteld, not amused.’’