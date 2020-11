Politie bezig met ontruiming op woonwagenkamp Ede

EDE - Een woonwagen in de Edese wijk Kernhem wordt woensdagochtend ontruimd na een uitspraak van de rechter. De politie en de ME ondersteunen hierbij. Het is het resultaat van een langlopend geschil tussen de gemeente en een huurder.

De rechter heeft zich over de zaak gebogen en de gemeente in het gelijk gesteld. Maandag diende er een kort geding, waarbij de gemeente toestemming heeft gekregen de wagen aan de Valkenberg te ontruimen. ,,Dit is een geschil dat al jaren speelt, we gaan niet zomaar over tot ontruiming”, zegt een woordvoerster van de gemeente. ,,Er is sprake van een oplopende betalingsachterstand en slecht huurdersgedrag. De huurder heeft bedreigingen geuit naar medewerkers van de gemeente.”

Waaruit dat slechte huurdersgedrag verder bestaat, of er bijvoorbeeld ook nog sprake is van overlast of het plegen van strafbare feiten, kan ze niet zeggen. Waar de huurder, het gaat om één persoon, nu naartoe gaat is niet duidelijk. ,,Daar hebben wij geen zicht op.”

Opvallend is dat naast de politie ook de ME aanwezig is op de Valkenberg. ,,Waarom dat zo is, weet ik niet”, zegt de woordvoerster.

Het kamp aan de Valkenberg is klein. Het gaat om een straatje met zo’n 7 woningen.

