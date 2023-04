Politie doet onderzoek naar ruzie: mogelijk ook gestoken

Ellens Klimaat­tocht maakt veel reacties los: ‘Het liefst heb ik dat je veel hoop ophaalt’

De start van Ellens Klimaattocht - waarbij De Gelderlander-journalist Ellen Willems op zoek gaat naar de gevolgen van klimaatverandering in onze regio - maakt veel reacties los onder lezers. Menigeen uit zorgen over het veranderende klimaat. Lezers willen laten zien wat zij voor bijdrage leveren of wijzen op zorgwekkende ontwikkelingen in hun eigen leefgebied.