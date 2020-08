Politie Ede waarschuwt: toename schuur-, garage- en tuininbraken

Zo reageert de natuur op de droge zomer: herfst in een hete, droge zomer

8:19 EDE - Alsof het herfst is midden in de zomer. Terwijl een vrouw nog in een luchtig topje fietst, verliezen de bomen in de Sysseltlaan in Ede al hun bladeren. Dat is een gevolg van de hete, droge zomer.