Politie Ede zoekt eigenaar rozijnenbroodjes

De lekkernij- en gereedschapsdieven werden woensdagochtend rond 06.15 uur aangehouden op de Sportlaan in Ede. De verdachte had geen verklaring voor zijn bonte verzameling voedsel en ijzerwaren. Kennelijk was de verdachte eerder die nacht ook betrokken bij een verdachte situatie bij een woning op de Wandscheerstraat.



Volgens de politie vinden de laatste tijd in Ede vaker diefstallen plaats uit tuinen en schuren. Dat gebeurt vooral in de nachtelijke uren.



De politie heeft de gestolen goederen in beslag genomen en is op zoek naar de eigenaar van het voedsel en het gereedschap. U kunt er beter snel bij zijn, het is niet bekend of de opslag van de politie een vriezer heeft.