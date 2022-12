Politie houdt vrouw aan voor aanrijding waarbij fietser ernstig gewond raakt in Ede

Ede baalt van minder treinen en bussen, maar ook van verdwijnen van elektri­sche bus

Peter de Pater is boos. De wethouder verkeer van de gemeente Ede is niet te spreken over de nieuwe dienstregeling van trein en bus die op 11 december ingaat. Vanaf die dag rijden er minder bussen en treinen door het uitgebreide grondgebied van de gemeente.

29 november