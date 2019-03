Politie in burgerkleding arresteert ‘High Impact Crime’ verdachte in Ede

De verdachte had geen vaste woon of verblijfplaats, maar via verschillende opsporingstechnieken kon de politie de man in Ede traceren. Hij zou zich hier namelijk geregeld bevinden en dit keer had hij met iemand afgesproken. Op deze locatie hadden de agenten de verdachte ‘in de val gelokt’. De man is een bekende van de politie en ze wisten dat de verdachte erg scherp was op ongewone activiteiten.