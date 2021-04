Politie kamt vakantiepark in Ede voor tweede keer dit jaar uit: zoektocht naar drugs en illegale bewoners

Burgemees­ter Ede mocht vakantie­huis Toon R. niet op slot doen: ‘We hebben glansrijk verloren’

27 augustus EDE/ ARNHEM - Burgemeester René Verhulst is teruggefloten nadat hij een huisje op vakantiepark Bospark in Ede had gesloten waar de voortvluchtige Toon R. werd gearresteerd. Verhulst is uiterst teleurgesteld dat de Arnhemse rechtbank hem heeft teruggefloten.