Politie moet ingrijpen bij ruzie in Albert Heijn in Ede

Alleen in Ede en Veenendaal nieuwe ziekenhuis­op­na­mes om corona

12 april EDE/VEENENDAAL - Van alle gemeenten in de Vallei zien alleen Ede en Veenendaal het aantal inwoners dat met corona in het ziekenhuis ligt of lag, licht stegen. In Ede gaat het tot nu toe om 49 gevallen, in Veenendaal 30. Dat zijn er respectievelijk één en twee meer dan een dag geleden.