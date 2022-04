Politie omsingelt huis waar inbraak gaande is: twee arrestaties in Ede

Broers uit Ede horen celstraf eisen voor het aanranden van zes vrouwen: ‘Ze vonden het lekker’

In amper een half jaar tijd zou de 24-jarige Marwan K.A. uit Ede vorig jaar zes jonge vrouwen in Arnhem, Nijmegen en Ede en het Duitse Schuttorf hebben aangerand. De slachtoffers zitten stuk, lieten ze donderdag aan de rechtbank in Arnhem weten.

