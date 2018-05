Politie onderzoekt grensoverschrijdend gedrag Edese leerkracht

Informatieavond

Volgens Roes heeft de betreffende onderwijzer zich hierop voorlopig afgemeld om te werken. ,,Gezien de situatie vond de leerkracht dat zelf het beste", aldus de directeur. ,,De ouders hebben we vorige week tijdens een informatieavond ingelicht over de situatie.’’

Wat er precies is gebeurd, wil Roes in het kader van het onderzoek niet zeggen.

De school heeft ervoor gezorgd dat de lessen van de betreffende leerkracht gewoon doorgaan. ,,We zijn een school met ongeveer 240 leerlingen en die mogen natuurlijk niet de dupe worden van dit voorval. Maar we hebben genoeg vervangers gevonden om de lessen van de afwezige leerkracht op te vangen. We hebben zelfs iemand die al gepensioneerd was bereid gevonden om in te vallen.’’