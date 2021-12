Politie rijdt met pantserwagens erf op in Lunteren bij grote inval in schuur, één verdachte aangehouden

Kruid­vat-overvaller sloeg toe in Ede én Duiven, politie geeft foto van jonge verdachte vrij

EDE - De dader van de gewapende overval op de Kruidvat in het centrum van Ede vorige week, is dezelfde als de jonge overvaller van het filiaal van dezelfde keten in Duiven afgelopen maandag. Dat meldt de politie, die een foto van hem heeft verspreid in een poging hem te arresteren.

9 december