Politie rijdt met pantserwagens erf op in Lunteren bij grote inval in schuur

Zijn Restobar sluit, maar horecaman Remco is nog lang niet klaar: ‘Het gevoel is strijdbaar’

EDE - De tussenkomst van tv-kok Herman den Blijker heeft uiteindelijk niet geholpen: het restaurant van Remco en Sabine Slijkhuis in Ede sluit na twee bewogen jaren noodgedwongen de deuren. Maar het jonge ondernemerspaar is al bezig met de toekomst. Hoe, waar en wanneer is nog de vraag. Maar dat Restobar Catcher terugkomt, daar is hij zeker van. ,,Het gevoel is strijdbaar.’’

16 december