Politie rukt uit voor neppe ontvoering in Lunteren: ‘Dit soort grappen kunnen echt niet’

Tientallen verwaar­loos­de konijnen weggehaald bij hardleerse fokker in Ede

11 juni EDE - Bij een fokker van konijnen in Ede zijn deze week enkele tientallen dieren in beslag genomen. De professionele fokker is al meerdere keren op de vingers getikt omdat hij de dieren niet goed genoeg verzorgde, bevestigt de inspectiedienst voor de dierenbescherming.