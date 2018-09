Politie staakt zoektocht in Ede naar man die mogelijk vuurwapen heeft

UPDATEEDE - De politie is in de wijk Veldhuizen in Ede gestopt met de zoektocht naar een man die een vrouw bedreigde en mogelijk rondloopt met een vuurwapen. De zoektocht in de wijk is gestopt, maar het onderzoek gaat door. De man is namelijk niet gevonden.