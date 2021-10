Politie stuurt sms-bom om nacht vol autobranden in Ede op te lossen: ‘Er gaan geruchten, maar die bereiken ons niet rechtstreeks’

Ruim een maand na de branden in Ede is er nog niemand aangehouden als verdachte. De politie zegt in een update dat er ‘geruchten gaan over de brandstichting. Maar die verhalen bereiken ons niet rechtstreeks’. Waarom de geruchten niet direct met de politie worden gedeeld, is niet duidelijk.

De laatste tijd was het juist rustig in Veldhuizen: ‘Het is geen probleemwijk’

Lijst met telefoons

De politie hoopt de impasse te doorbreken met een sms aan ‘iedereen die in de nacht van 13 op 14 september in (de omgeving van) Ede was. De nummers zijn verkregen door gegevens van zendmasten in en om Ede.



‘Dat levert een lijst op met telefoons die op het gevraagde moment op de mast hebben aangestraald’, aldus de politie. Het kan ook zijn dat passanten die elders wonen de sms krijgen, voegt de politie daar aan toe.



De beelden van de verdachten zijn morgenavond te zien in het opsporingsprogramma van de politie dat wordt uitgezonden bij TV Gelderland. De politie gaat in dat programma ook nader in op de zaak.



Bekijk beelden van de nacht vol branden die Ede vorige maand trof: