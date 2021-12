Politie: toevallige passante vond deel van de buit van overval in Ede op straat en heeft die meegenomen

Bij Edese boer Herman Pieter groeit het ‘bijzondere hauwmos’: ‘Bewijs dat boeren en natuur wel samengaan’

EDE - Of ‘gewoon hauwmos’ nu het sprietje aan de linker- of rechterkant op de foto is, dat zou Herman Pieter (oftewel Hp) Prangsma uit Ede niet weten. Maar één ding weet hij wel: het is een bijzondere mossoort. En het groeit op zijn land.

29 november