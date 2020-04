Politie verloot zingende collega Thijs met paasactie: blijf thuis en krijg speciaal concert voor de deur

Doorgaan NK Living Statues in Ede toch onzeker

6 april EDE - Het is onzeker of het Nederlands kampioenschap Living Statues dit jaar doorgaat. ,,In principe is het 27 september’’, zegt organisator Robin Hagen. ,,Maar gezien de coronacrisis weten we niks zeker. We hebben deze datum weer even verwijderd van onze Facebookpagina.’’