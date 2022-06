Politie ziet protestacties boeren verharden: ‘Als dit niet stopt, moeten we harder ingrijpen’

Met Video LIVE | Dreigende situatie voor hulpverle­ners bij huis stikstofmi­nis­ter: ‘Onaccepta­bel’

Een groep boeren stond dinsdagavond voor de deur bij stikstofminister Christianne van der Wal. Ze slaagden erin langs de politieblokkade het terrein van haar woning op te komen. In haar straat is een politieauto vernield en een giertank geleegd. Volg in dit liveblog (onderaan artikel) het laatste nieuws over de boerenprotesten.

0:28