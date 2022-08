Politiehelikopters steeds vaker ingezet: ‘Je raakt vluchtende verdachten niet meer kwijt’

De politiehelikopters worden duizenden keren per jaar ingezet bij de ondersteuning van personeel op de grond. En dat gebeurt steeds vaker.



In 2015 werden de helikopters 2082 keer ingezet. Uit navraag van De Gelderlander blijkt dat het aantal inzetten sindsdien behoorlijk is gestegen: tussen 2019 en 2021 varieerde het aantal vluchten van 4333 tot 4678 keer per jaar. Het aantal inzetten is de afgelopen drie jaar wel constant gebleven. Het gaat dan voornamelijk om noodhulp, vluchten voor trainingsdoeleinden en transport worden niet meegerekend. De Luchtvaartpolitie maakt daarbij de kanttekening dat die aantallen hoger hadden kunnen uitvallen als er geen sprake was geweest van een avondklok die een aantal maanden gold.



In onze regio wordt gevlogen met helikopters die vanaf Schiphol vliegen, maar ook vanaf vliegbasis Volkel.