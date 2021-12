Pony Genji (14) bezwijkt door knallend vuurwerk: ‘Knie was helemaal versplinterd’

Directeur Ouwehands Dierenpark in bestuur World Food Center Experience

EDE/ RHENEN - Robin de Lange, directeur van Ouwehands Dierenpark in Rhenen, is toegetreden tot het bestuur van de World Food Center Experience. De Lange neemt in het bestuur de plaats in van Dirk Lubbers die overgestapt is naar het projectteam dat zich richt op de daadwerkelijke komst van de Experience op de Mauritskazerne in Ede.

13 december