Pool (37) vrijgesproken van stichten van brand op Park De Hoge Veluwe

Cultura Erfgoed volgende maand open

15 november EDE - Cultura Erfgoed opent binnenkort de deuren in het pand van de cultuurinstelling aan de Molenstraat in Ede. In deze ruimte op de tweede verdieping van het gebouw kunnen belangstellenden terecht voor informatie op het gebied van erfgoed in de gemeente Ede. Ook is er ruimte voor onderzoek en expositie.