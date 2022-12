Pootje over of al struikelend op de schaats: de ijsbaan in Ede is terug

Op een schaatsbaan hoort het natuurlijk koud te zijn, maar bezoekers van de ijsbaan op het Raadhuisplein in Ede moesten zaterdag nog even wennen aan de kou. Buiten schommelde de temperatuur rond het vriespunt, binnen was de gevoelstemperatuur nog enkele graden lager.

De schaatsers die tijdens de eerste dag op het ijs glibberden, hadden dikke jassen aan. En handschoenen. Die zijn verplicht, zo werd meermaals omgeroepen in de hal.



De schaatsbaan, terug na twee jaar afwezigheid door corona, ligt er nog tot 21 januari.

Drie uur lang gratis schaatsen

Nadat de ijsbaan zaterdag om 14.00 uur officieel was geopend door de leden van het Kindercollege, kon er drie uur lang gratis geschaatst worden door bezoekers. Dat werd massaal gedaan. Met vrolijke gelaatsuitdrukkingen trotseerden tientallen schaatsliefhebbers het ijs.

Waar de een soepeltjes over het ijs gleed en er her en der zelfs pootje over werd gedaan, bewoog de ander zich struikelend voort. Voor de kleintjes en de minder getalenteerde schaatsers was er een hulpmiddel. Een oranje, plastic zeehond die hielp bij het behouden van het evenwicht.

Quote Zelf ga ik niet schaatsen. Dan breek ik mijn enkels Marinus Hofman

Buiten de ijsbaan leunde Marinus Hofman uit Bennekom zaterdag tegen de houten omheining. Met zijn familie was hij naar de hal gekomen, maar hij waagde zich niet aan het schaatsen (,,Dan breek ik mijn enkels”). Hij kwam om te kijken naar zijn zoontje Pablo, die 3 jaar oud is. ,,Het is voor hem de eerste keer op het ijs”, aldus Hofman. ,,Even afwachten of hij het wel leuk vindt. Volgens mij vindt ie het nog een beetje spannend.”

Met vallen en opstaan zette Pablo zijn eerste stappen op het ijs. Na wat gestuntel was de peuter resoluut en greep hij een plastic zeehond. Hofman lachend: ,,Ik denk dat het nog te vroeg is om te kunnen zegen of hij talent heeft.”

‘Animo is groot’

Jessica van der Laan van Friends On Ice, de organisatie die verantwoordelijk is voor de ijsbaan, was blij dat er weer geschaatst kan worden in Ede. ,,De twee voorgaande edities gingen door corona niet door. We merken dat het enorm leeft. Iedereen was er echt aan toe. Het animo is groot.”

Van der Laan noemde onder meer de curlingcompetitie, waar vanaf maandagavond iedere week om het kampioenschap gestreden zal worden door veertig teams van vijf. Ook het schoolschaatsen begint maandag, gecoördineerd door de Edese IJsvereniging. Een recordaantal van bijna vijfduizend leerlingen heeft zich aangemeld.

Volledig scherm Eindelijk weer schaatsen op de schaatsbaan op het Raadhuisplein in Ede © Herman Stöver

