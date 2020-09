Predikant moet het veld ruimen na onderzoek wegens seksueel misbruik

Schaatsers moeten hopen op een strenge winter: geen ijsbaan in Ede dit jaar

8 september EDE/ VEENENDAAL - Schaatsen in Ede komende winter? Alleen als het heel hard gaat vriezen, want de jaarlijkse ijsbaan in de stad blijft dit jaar dicht. ,,Er zijn vanwege het coronavirus te veel onzekerheden’’, vertelt Guus Wijnsouw namens Friends On Ice.