Prinses Beatrix en prins Charles bij luchtlandingen Ede

Groot gaslek aan Klaphekweg Ede: tankstati­on Firezone afgesloten uit voorzorg

11:29 EDE - Bij graafwerkzaamheden is deze vrijdagochtend rond half elf aan de Klaphekweg in Ede een grote gasleiding geraakt. Daardoor kon gas uitstromen en ontstond een gevaarlijk situatie. De breuk in de leiding is vlakbij tankstation Firezone. De brandweer heeft het tankstation uit voorzorg gesloten.