Privacydeskundige Brenno de Winter: ‘We plukken nu nog de zure vruchten van het techno-optimisme’

Negen keer werd alles aan en uitgezet voordat het toestel van Air Europa met als eindbestemming Tenerife eindelijk opsteeg. ‘Fijn, we gaan toch nog’, had de vrouw van Brenno de Winter droogjes opgemerkt. De IT-beveiligings- en privacyexpert naast haar had geërgerd mee zitten tellen.



Even overwoog hij weer uit te stappen: ‘Jongens, hoezo is de boel na negen keer opstarten wél in orde?’ Maar omwille van het vakantiegevoel besloot hij de kans op een crash zakelijk en statistisch te bekijken. Wel twitterde De Winter even later een foto van het wifi-paswoord ‘pal98tenerife’ in het Spaanse hotel: ‘Waar zou ik zijn en wanneer is dit paswoord waarschijnlijk voor het laatst gewijzigd?’



Niet echt bevatten

Opletten en je verstand gebruiken. Dat is de boodschap van De Winter die in de media onvermoeibaar reageert op datalekken, bedrijfscomputers die ineens losgeld eisen en gehackte beveiligingscamera’s in de sauna. Enkele weken geleden deed hij nog zijn best om het nieuws te duiden over de 22-jarige Arnhemmer die 12 miljard gestolen wachtwoorden te koop aanbood.



,,Het nieuws over cybercriminaliteit kunnen we niet meer echt bevatten”, zegt de 48-jarige privacydeskundige die in Ede is opgegroeid. Dat begrijpt hij helemaal. ,,Het overweldigt ons. Die 12 miljard wachtwoorden, dat resoneert niet. Maar een Boeing die uit de lucht klapt door een softwarefoutje, wel.”