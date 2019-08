Pro Persona verkeert in zwaar weer en haalt bedden weg uit Ede

EDE - Pro Persona haalt alle bedden weg uit haar dependance in Ede. De organisatie voor de geestelijke gezondheidszorg zou een miljoenentekort hebben en moeten inbinden. Personeelsleden werden woensdag ingelicht over de sluiting.

Goed ingevoerde bronnen bevestigen de sluiting van de afdelingen aan De Gelderlander. Volgens één bron lichtte directeur Joke Groeneweg woensdag de medewerkers in. Ze zou hebben gerept over een penibele financiële situatie binnen de hele instelling voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De organisatie zou een tekort hebben van miljoenen; alleen in Arnhem zou het goed gaan. Pro Persona heeft ook locaties in Wolfheze, Nijmegen en Tiel.

Pro Persona in Ede is gevestigd in De Riethorst, naast het Ziekenhuis Gelderse Vallei. De afdeling acute opname voor volwassenen is bestemd voor mensen tussen de 18 en 60 jaar die een ernstige psychische crisis doormaken.



Daarnaast is er een aparte afdeling voor 60+plussers met een combinatie van psychiatrische en somatische problematiek, die specialistische behandeling nodig hebben. Beide afdelingen samen beschikken nu nog over enkele tientallen bedden.

Arnhem en Wolfheze

De beslissing betekent dat enkele tientallen bedden worden verhuisd, naar verluidt naar Arnhem en Wolfheze. Het zou gaan om gesloten, open en besloten zorg, evenals een ouderenafdeling. Naar verluidt worden die verplaatst naar Arnhem of Wolfheze, hoewel daar nog onduidelijkheid over bestaat.



De verhuizing van de bedden betekent niet het vertrek van Pro Persona uit Ede. De crisisdienst zou blijven en medewerkers zouden er ambulant (zonder vaste standplaats) gaan werken. Onduidelijk is wanneer de bedden worden weggehaald. Volgende week is er nog een informatiemoment voor medewerkers die nu op vakantie zijn.

Afdeling Tiel gesloten

In april dit jaar werd ook de Pro Persona-kliniek acute opname voor volwassenen in Tiel gesloten. De afdeling in gebouw Siependaal achter het ziekenhuis in Tiel telde twintig bedden en twee separeerruimtes voor volwassenen met psychische aandoeningen. Pro Persona liet destijds weten dat een tekort aan gekwalificeerd personeel reden was voor sluiting. Wanneer er weer een volwaardig team zou zijn, zou de kliniek weer open kunnen: onduidelijk is of dat inmiddels is gelukt.