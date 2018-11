Producent verbaasd over ongelukken op glijbaan zwembad Ede: ‘Dit is nieuw voor ons’

Edenaar aangehou­den na vondst hennepkwe­ke­rij op bedrijven­ter­rein de Harselaar in Barneveld

6 november Bij een inval in een bedrijfspand aan de Mercuriusweg op bedrijventerrein de Harselaar in Barneveld is vanmorgen een hennepkwekerij aangetroffen. In het pand werden een 36-jarige Edenaar, een 22-jarige Hilversummer en een 23-jarige Bussumer aangehouden.