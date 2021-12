Proef in Ede met betaalbare huizen bouwen op boerenerf: ‘Voor woningzoekenden uit buitengebied, dorpen en buurtschappen’

Bezoekers blijven langer in Edese Gro­testraat en Nijmeegse Burcht­straat dan in Kalver­straat en Koopgoot

EDE/NIJMEGEN - Bezoekers aan de Grotestraat in Ede blijven gemiddeld genomen langer in deze straat, dan mensen die een bezoek brengen aan de Burchtstraat in Nijmegen. De Grotestraat én de Burchtstraat scoren zelfs beter dan de bekende Koopgoot in Rotterdam of de Kalverstraat in Amsterdam, zo blijkt uit een recent grootschalig onderzoek.

