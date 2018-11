ProRail sluit onbewaakte overweg in Lunteren

‘Als mensen ‘stop’ zeggen, zet ik een tandje bij. Pas als ze gaan zweten, haal ik ze eruit’

31 oktober Je zou het niet zeggen als je hem op straat tegenkomt, maar Remco Kervel (30) is niet altijd zo lief als hij eruit ziet. Deze Edenaar kruipt al vanaf 2005 zo nu en dan in de rol van horroracteur. Een hele transformatie, want dan is hij super sadistisch en laat hij het liefst iedereen huilen. Wij spraken hem over zijn liefde voor horror.