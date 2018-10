ProRail wil zo snel mogelijk twee overwegen dicht bij Lunteren

videoLUNTEREN - ProRail wil in ieder geval twee onbewaakte overwegen in Lunteren zo snel mogelijk verwijderen. Het gaat om een overweg in het centrum van het dorp en een overweg in het buitengebied.

Met de bewoners die vanouds het recht hebben om die laatste overweg te gebruiken, is ProRail op dit moment in gesprek. Als er een akkoord is bereikt, zal de overweg nabij de Mijlerweg worden verwijderd. Dat blijkt uit een brief van ProRail aan het Edese gemeentebestuur.

Tegenstanders

Voor het sluiten van de tweede overweg tussen de Poelakkerweg en de Zandkampweg heeft ProRail toestemming nodig van de Edese gemeenteraad. In een brief aan het gemeentebestuur laat ProRail weten dat er dertien rechthebbenden zijn bij deze overweg. Elf van hen vinden het goed dat de overweg wordt afgesloten. Twee hebben nog hun twijfels. Maar daar wil ProRail niet op wachten.

Het gemak van de overweg weegt volgens de spoorbeheerder niet op tegen het risico op een ongeval met een trein. Zeker omdat er maar 76 meter verderop gewoon een bewaakte overweg ligt. ProRail vraagt de gemeente Ede daarom snel een besluit te nemen, zodat er op deze plek, langs de Poelakkerweg, snel maatregelen genomen kunnen worden.

Betonblokken

Dat ProRail de overweg in Lunteren met betonblokken al eerder zou gaan afzetten, zoals de Telegraaf vandaag schrijft, is onduidelijk. Een woordvoerder van ProRail zegt dit 'niet per se te bevestigen'. Directeur Pier Eringa stelde vanochtend op Radio 1 dat ProRail alleen in overleg met de gemeente spoorwegen zal gaan afsluiten. De gemeenteraad in Ede heeft de afgelopen jaren al eerder moeten besluiten tot afsluiten van spoorwegovergangen. Niet altijd met overtuiging vanwege protesten in de buurt.

ProRail wil de komende jaren van alle onbewaakte overwegen in Nederland af. In de gemeente Ede zijn er volgen ProRail naast de twee overwegen die nu verdwijnen, nog drie onbewaakte spoorwegovergangen over.