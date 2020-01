Protest tegen biomassa in Ede zwelt aan

Het Streek in Ede begint tussenjaar voor leerling die moeite heeft met overstap naar de middelbare school

25 januari EDE - Voor leerlingen uit groep 8, voor wie de stap naar de middelbare school te groot is, biedt CSG Het Streek in Ede vanaf komend schooljaar iets nieuws aan: GO! Een tussenjaar waar naast reguliere vakken ook ruimte is voor bijvoorbeeld faalangsttraining.