Protesten tegen coronaregels in de regio: stoet met auto's en trucks in de Vallei, protestmars in Zevenaar

De demonstranten houden dit protest als reactie op de demonstraties in Canada. Ook daar waren de afgelopen dagen duizenden mensen aan het protesteren tegen de coronaregels, als ‘vrijheidskaravaan’ naar hoofdstad Ottawa. Dit begon als een actie van truckers tegen de vereiste vaccinatie van vrachtwagenchauffeurs die de grens met de Verenigde Staten willen oversteken. Steeds meer werd het een demonstratie tegen de coronaregels en vaccineren in het algemeen.



Eerder werd er op het Telegram-kanaal Convoy Nederland Nieuws opgeroepen ‘een rondje te toeren in de provincie’, waarbij ‘alles en iedereen op wielen’ welkom is. Freedom Convoy Nederland meldt dat in Friesland de aftrap was. Ook in Overijssel reed eerder vanmiddag al een convooi rond.