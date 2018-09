Provincie toch verrast over Deelen: 'discussie herziening luchtruim nog urgenter'

Dat zegt een woordvoerder van de Provincie Gelderland namens gedeputeerde Josan Meijers.

Kolonel Harm van der Have van de Luchtmobiele Brigade zei maandag dat het geen jaren meer duurt voor er een tweede landingsbaan is neergelegd op vliegveld Deelen waarop ook Hercules-transportvliegtuigen kunnen landen. Dit zal voor meer overlast zorgen in de regio.

Herindeling luchtruim

Samen met de gemeenten Arnhem en Ede en andere betrokkenen rond Deelen was de provincie al twee jaar geleden op de hoogte gesteld van het idee van de uitbreiding. ,,Onze reactie was toen: kom terug met een plan. Daarna hebben we niets meer gehoord.’’

De provincie wil nu uitzoeken wat de precieze planning van Defensie is. ,,Dit is voor ons in ieder geval een extra signaal dat bewijst dat het hard nodig is de indeling van het luchtruim te herzien.’’ Daar pleit de provincie voor sinds de discussie rond vliegveld Lelystad. De vliegtuigen van en naar Lelystad vliegen volgens plan veelvuldig laag over de Veluwe.

Vergunning

Als defensie meer wil gaan vliegen op Deelen is het niet aan gemeenten of provincies om daar vergunningen voor te verlenen, meldt een woordvoerder van de gemeente. ,,Voor de uitvoering van eventuele plannen zijn wijzigingen in het Luchthavenbesluit van vliegbasis Deelen nodig, maar onder meer ook een Milieu Effect Rapportage (MER) en mogelijk een vergunning Wet natuurbescherming. Bevoegd gezag voor de benodigde besluiten is het Rijk.’’