Puinhoop bij nasmeulende school in Ede, alle lessen afgelast

Van lessen is op de mbo-school voorlopig absoluut geen sprake. De normale website van het technische opleidingsinstituut ROVC is uit de lucht. In plaats daarvan is een mededeling te lezen dat de lessen niet doorgaan. Ook is er een spoednummer te bellen, voor noodgevallen.



De school heeft woensdagochtend dan ook geen tijd om met de pers te praten. ,,We moeten alle lijnen vrijhouden’’, zegt directeur John Huizing. Alle cursisten worden momenteel geïnformeerd, laat een externe woordvoerder weten. Ook wordt dringend gezocht naar een plek om de komende tijd weer les te kunnen geven.